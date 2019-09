Ma tu sai dove e quando cerchi tutti i giorni?

Sei abituato a cercare subito la soluzione alle mille domande che ti capitano tutti i giorni: prendi il cellulare e digiti oppure detti la domanda per avere la risposta, se sei al computer scrivi la domanda nella barra delle ricerche in basso a sinistra o si apri il vecchio internet explorer e digiti la domanda. E se usi Alexa di Amazon? Beh sì, stai facendo una sorta di ricerca, che sembra un comando, ma tu sai esattamente quale motore di ricerca sta usando Alexa per fornirti la risposta o far avviare una canzone?

Poi ci sono i robottini che girano per casa e fanno quello che gli dici, i termostati intelligenti e un servizio di Amazon negli USA che apre la porta al fattorino con un comando dato al cellulare: questi sono motori di ricerca? In teoria no, ma poi abbiamo scoperto che … te lo raccontiamo un’altra volta.

Andiamo avanti e scopri come ci comportiamo tutti.

Ma chi risponde alle tue domande?

In Italia il re è Google. Circa il 85% delle domande se le gestisce lui, nonchè gestisce e guadagna sulle risposte che ti fornisce. Già perchè Google guadagna una montagna di soldi sulle risposte. E guadagna un altro monte di soldi sulla profilazione del cliente (come avevamo già accennato per il #10yearschallenge)

Per esempio il mio lavoro è aiutare i clienti ad essere visibili su Google (SEO) che significa rendere i mie clienti una risposta valida ad una domanda precisa fatta a Google: dove è un fotografo qui vicino? Dove trovo un dentista il 15 di agosto? Come si fa ad aggiustare un divano prezioso? Ovvero propongo ed indico a Google la risposta, nei parametri e nei modi a lui favorevoli, in modo tale che Google la reputi accettabile e successivamente Google alla domanda specifica andrà a pescare quella risposta e la rivenderà a chi ha fatto la domanda.

Già da qui inizi a capire che non proprio tutte le risposte sono “scientificamente esatte”, al massimo sono “le più pertinenti possibili”.

Ma esiste solo Google? Grazie a Dio no!

Ecco un elenco di Motori di ricerca che tu avrai usato e magari non lo sai perchè sono “motori di ricerca” interni ad un sito o perchè in altre parti del mondo sono prevalenti.

Google.com o Google.it per L’italia, se ci spostiamo in Russia per esempio è Yandex a farla da padrone, mentre in Cina praticamente esiste solo Baidu.com. In Giappone e negli Stati Uniti va ancora molto bene yahoo.com o Ask.com.

Ma sono motori di ricerca anche Wikipedia, Tripadvisor, Booking etc etc sono motori di ricerca interni, ovvero girano dentro il loro sito e hanno scopi diversi.

E Microsoft? Microsoft ha integrato il suo motore di ricerca dentro il software per navigare il web che si chiama Edge ( il vecchio Internet Explorer ). Il Motore di ricerca di Microsoft è Bing: lo usi e non lo sai.

Curiosità.Quante ricerche si fanno in un giorno?

Ogni giorno su Google vengono effettuate circa 3.5 miliardi di ricerche: più o meno ogni utente ne effettua 1,4 al giorno a testa. Poi ci sono le ricerche su Yandex, Edge, Yahoo…

Possiamo affermare che siamo un popolo in continua ricerca.

PS e le 5 parole più ricercate in Italia nel 2018?

Mondiali Sergio Marchionne Cristiano Ronaldo Fabrizio Frizzi Grande Fratello

