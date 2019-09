Ritrovato cadavere in ex azienda di Viareggio: autopsia sul corpo in decomposizione

Ieri in un azienda olearia dismessa a Viareggio, è stato ritrovato il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Questa mattina la polizia scientifica e il medico legale hanno effettuato il sopralluogo nei locali della ex Salov, in via di Montramito.

Il corpo, ancora da identificare, sarebbe di un cittadino marocchino. Verrà sottoposto ad autopsia ma al momento non sarebbero emersi segni evidenti di violenza.

Secondo la polizia è probabile che si tratti di un senzatetto che si trovava lì per trascorrere la notte, visto anche le numerose segnalazioni dei residenti della zona, riguardo all'uso che aveva assunto lo stabile abbandonato.

