Rosy Bindi e Francesco Laforgia alla festa di èViva a Montecalvoli

Alla Festa di èViva del Valdarno Inferiore, dal 19 al 22 Settembre al Circolo Arci La Perla di Montecalvoli (Santa Maria a Monte), si terranno incontri e eventi. Grande attesa per l'arrivo di Rosy Bindi e Francesco Laforgia.

L’iniziativa è promossa dal Comitato è Viva del Valdarno Inferiore - organizzazione politica nata dagli autoconvocati di Liberi e Uguali, dopo l’affossamento di quel progetto politico da parte dei vertici dei partiti che componevano la lista.

"La festa vuole rappresentare un momento di riflessione e di confronto tra tutte le anime della sinistra, proprio in un momento in cui i profondi mutamenti in atto creano preoccupazioni, lacerazioni e disorientamento, ma possono anche rappresentare opportunità nuove e inedite per la sinistra nel suo complesso" affermano gli organizzatori.

Il programma

Giovedì 19 Settembre ore 21,30

SALUTE: DIRITTO DI TUTTI O AFFARI PER POCHI?

Incontro-dibattito con:

Rosy Bindi (Fondatrice Associazione Salute Diritto Fondamentale)

Serena Spinelli (Consigliera regionale Toscana – èViva)

Leonardo Fagiolini (Segretario provinciale FP CGIL)

Simone Giglioli (Vice Presidente Società della Salute Valdelsa-Valdarno)

All’iniziativa sono stati invitati tutti i sindaci della zona

Domenica 22 Settembre ore 18,30

Quattro chiacchiere in libertà sul futuro del Paese e della Sinistra

Aperitivo con Francesco Laforgia (Senatore di Liberi e Uguali – Portavoce nazionale èViva)

Altre iniziative:

Venerdì 20 Settembre

ore 19,30 – Cena con cucina della “Cotton Belt” (Piatti tipici degli Stati Americani del Sud)

ore 21,30 - JACOB’S CHOIR IN CONCERTO (Jazz, Choral and Gospel Suggestions)

Sabato 21 Settembre

ore 19,30 - Cena con il menù del circolo La Perla

ore 21,30 - Bambini in schiavitù, esistenze negate.

Proiezione del film: IQBAL – BAMBINI SENZA PAURA

Segue incontro con : Michel Fuzellier (Co-autore e animatore del film) e Valerio Neri (Direttore di Save The Children Italia)

Domenica 22 Settembre

ore 19,30 - Cena con il menù del circolo La Perla

ore 21,00 - Lezione aperta di Hula Hoop Dance con Valentina Marmorato (Insegnante di danza e ballerina professionista)

ore 22,00 - Concerto degli ERRATA CORRIGE - I grandi successi degli anni ‘80

