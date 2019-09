Ruba i pinoli al supermercato: denunciato

I carabinieri della Compagnia di Signa questo pomeriggio hanno denunciato a piede libero un cittadino romeno trentenne, già noto alle forze di polizia, per un furto aggravato commesso in un supermercato di Sesto Fiorentino. L’uomo difatti nascondeva circa 40 buste di pinoli, dal valore di circa 260 euro, all’interno di una borsa da computer per poi pagare alla casa solo alcuni oggetti di poco valore. Sorpreso dagli addetti alla vigilanza e perquisito dai Carabinieri, l’uomo è stato identificato e denunciato; gli alimenti asportati venivano resi all’agente diritto.

Tutte le notizie di Sesto Fiorentino