Servizio civile alla cooperativa Il Piccolo Principe

Nuove opportunità di Servizio Civile a Il Piccolo Principe, la cooperativa sociale specializzata nei servizi rivolti a bambini e giovani. Tramite Confcooperative i ragazzi e le ragazze dai 18 ai 28 anni potranno svolgere la propria esperienza all’interno del progetto ‘Riferimenti Comuni’ al Centro Giovani di Avane ad Empoli e alla Comunità San Martino a Castelfiorentino e nell progetto ‘il Gatto e la Volpe’ al Nido d'infanzia L'isola che c'è di Galleno a Fucecchio e alla Scuola dell'infanzia Sacro Cuore di Sovigliana a Vinci.

Il servizio civile universale ha la durata di un anno con 25 ore settimanali da svolgere. La scadenza per la presentazione delle domande è giovedì 10 ottobre ore 14. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it con SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Possono presentare domanda: i giovani che hanno già svolto e concluso il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani”, nell’ambito del progetto sperimentale europeo IVO4ALL e dei progetti per i Corpi Civile di Pace.

Non possono presentare domanda: gli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia; i volontari che abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; i giovani che abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando. I candidati non devono aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno. Può essere presentata un’unica domanda, pena l’inammissibilità di tutte le domande presentate.

Per informazioni sui progetti della cooperativa telefonare allo 0571982233. Per lo sportello di aiuto nella compilazione della domanda scrivere a serviziocivile.toscana@confcooperative.it o telefonare 0553905600 e 3666065924

Fonte: Co&So Empoli

