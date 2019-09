Spaccio a Pisa, arrestato in centro un 41enne

Nella serata di ieri a Pisa in piazza Vittorio Emanuele, i carabinieri hanno arrestato per spaccio un tunisino di 41 anni. Lo stesso è stato sorpreso mentre cedeva, in cambio di 20 euro, due grammi di hashish a un giovane del posto, in seguito segnalato alla Prefettura di Pisa quale assuntore. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto all’interno delle camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima di oggi. Nel medesimo contesto sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un senegalese di 24 anni, trovato in possesso 14 grammi di marijuana ed un gambiano di 21 anni, sorpreso con 7 grammi di analoga sostanza. Entrambi i soggetti sono stati controllati in Piazza Martiri della Libertà.

