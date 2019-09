Spaccio in via Montegrappa, pusher denunciati

I carabinieri della Compagnia di Firenze hanno denunciato due spacciatori fiorentini ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. A seguito di segnalazioni provenienti dagli abitanti del quartiere Novoli, i carabinieri della Stazione di Castello hanno focalizzato la loro attenzione su via Montegrappa, indicata quale luogo dove, di notte, prende piede un’attività di spaccio.

I militari hanno individuato due individui sospetti seduti su una panchina che alla loro vista, con fare guardingo e come per nascondersi, hanno provato a eludere i controlli approfittando della scarsa illuminazione della via.

I due, mostrandosi evidentemente agitati, sono stati fermati e sottoposti a perquisizione personale, poi estesa al domicilio, in esito alla quale i giovani, entrambi diciannovenni fiorentini, sono stati trovati in possesso di 30 grammi di marijuana e la somma di 70 euro, ritenuta provento dell’attività illecita, nonché di un bilancino elettronico di precisione, quest’ultimo camuffato poiché munito di un coperchio che ne riconduceva le fattezze ad una comune chiave per auto a scatto.

Per i due giovani è scattata la denuncia. L’impegno profuso nel contrasto alla vendita illecita di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia ha consentito negli ultimi 5 giorni di procedere ad un arresto in flagranza e a 4 denunce a piede libero.

Tutte le notizie di Firenze