Stella (FI): "Circolazione in tilt e code interminabili per tubo rotto, pessima gestione traffico"

"Da stamattina la circolazione a Firenze è completamente in tilt, con code interminabili. Il tutto, per un tubo rotto all'incrocio tra via Bolognese e via di Careggi. Non è possibile che questa città si fermi non appena succede qualche evento che esula dall'ordinario. La gestione della mobilità a Firenze è completamente fallimentare. In questo caso specifico, poi, la segnalazione del cantiere è stata fatta nei punti sbagliati, con centinaia di auto che arrivano all'incrocio con via di Careggi e poi tornano indietro". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (FI).

"Tra l'altro - osserva Stella - in via Bolognese ci sono ancora altri cantieri, aperti da mesi e che sarebbero dovuti finire entro il 16 settembre, giorno di inizio delle scuole. Cantieri dunque in ritardo, che rallentano ulteriormente la circolazione. Chiediamo per quale motivo non si sia lavorato h24, sette giorni su sette, considerata la delicatezza del tratto stradale in questione per il traffico fiorentino. E chiediamo al Comune di Firenze quando verranno chiusi i lavori in via Bolognese, abbiamo diritto di saperlo, noi come tutti i cittadini".

Fonte: Segreteria Vicepresidente del Consiglio Regionale Marco Stella

