Successo per mountain bike e campestre a Montespertoli

Il doppio impegno mtb-campestre di domenica 15 ottobre è stato un successo per Avis Montespertoli e Capirotti Bike. La tenacia e la grinta hanno unito i due gruppi che sono stati in grado di curare le due iniziative anche nei particolari.

I partecipanti si sono inseriti nell'organizzazione non appena arrivati, mostrandosi a proprio agio e rispettosi dei tempi iniziali. L'organizzazione aveva messo a disposizione 3 medici del Centro Radius Castelfiorentino per un check up iniziale a cui ha fatto seguito un successivo al momento del rientro.

Il percorso è stato impegnativo ma divertente, animando anche piccole competizioni. Il rientro è stato praticamente una festa. La "piazza" e la scenografia "Avis" sono state la magia di tutta l'iniziativa.

Tutte le notizie di Montespertoli