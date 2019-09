Il 'tesoro arancione' del Touring Club va scoperto a Certaldo

C’è un “tesoro” nascosto nei borghi più belli e accoglienti d’Italia, è un “tesoro arancione”, quello messo in palio dal Touring Club Italiano con la “Caccia ai tesori arancioni”. Domenica 6 ottobre 2019, nei borghi che si fregiano del riconoscimento della “Bandiera Arancione”, e Certaldo è tra questi, il Touring organizza una caccia al tesoro, completamente gratuita, omaggiando tutti i partecipanti di un voucher sconto per un soggiorno negli hotel della catena “Best Western Hotels & Resort” che conta ben 170 strutture diffuse in tutta Italia. A Certaldo la caccia viene organizzata grazie alla collaborazione della Pro Loco Certaldo che offrirà, al termine, un ulteriore omaggio culturale ai partecipanti. L’iniziativa sarà anche l’occasione per visitare la XXI edizione di Boccaccesca, che si svolge a Certaldo Alto dal 4 al 6 ottobre.

Per iscriversi, in modo gratuito, i partecipanti dovranno registrare la propria squadra online al sito www.tesori.bandierearancioni.it, scegliendo Certaldo tra le località aderenti. Le squadre possono essere composte da un minimo di 1 ad un massimo di 6 partecipanti. Le iscrizioni saranno aperte fino al 6 ottobre incluso. A Certaldo il punto di accoglienza e partenza della Caccia è stato fisato in Palazzo Pretorio, piazzetta del Vicariato 3, Certaldo Alto. La Caccia consiste in una serie di domande indizio di argomento culturale, legate naturalmente a Certaldo e a Boccaccio. Si tratta di una sfida contro se stessi e non contro gli altri, infatti la squadra potrà svolgerla sia la mattino dalle ore 10 alle ore 13 che nel pomeriggio dalle ore 15 alle 18. Per informazioni, info: 0571 656721 mail musei@comune.certaldo.fi.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

