Tramvia e città: giornata di confronto alla Palazzina Reale a Firenze

Una giornata di approfondimento e confronto per parlare di tramvia, trasporto pubblico e mobilità a Firenze, con l'illustrazione del progetto della nuova linea a est verso Bagno a Ripoli che attraverserà i viali del Poggi, uno sguardo indietro alla storia recente del sistema tramviario fiorentino, l'analisi del tema dell’innovazione tecnologica e del rapporto tra tramvia e sistema del verde e molto altro ancora.

È l'iniziativa in programma domani, giovedì 19 settembre, dalle 9 alle 18 alla Palazzina Reale di piazza Stazione, dal titolo “Firenze in movimento – Tramvia e città tra presente e futuro”, promossa dall’Ordine degli Architetti di Firenze attraverso il proprio Osservatorio sull’Urbanistica. Tanti gli ospiti che si alterneranno nel corso della giornata: dopo i saluti di Duilio Senesi, presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze, e la relazione introduttiva di Alessandro Jaff, consigliere dell'Ordine, sono previsti fra gli altri interventi di Giovanni Mantovani, ex RUP della linea 1; Michele Priore, RUP, mobilità Comune di Firenze; Simone Carini e Marco Masini di Hitachi Rail. Nel pomeriggio, Davide Salvo di Architecna e Fabrizio Rossi Prodi di RossiProdi Associati illustreranno il progetto della nuova linea verso Bagno a Ripoli, per lasciare poi spazio a una tavola rotonda con Stefano Giorgetti, assessore a Grandi infrastrutture, mobilità e trasporto pubblico locale del Comune di Firenze; Duilio Senesi, presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze; e Francesco Alberti, presidente di INU Toscana (questo il programma completo della giornata: https://www.architettifirenze.it/wp-content/uploads/2019/09/19_settembre_Firenze-in-movimento.pdf).

“L’implementazione del sistema di trasporto pubblico nell’area metropolitana fiorentina, e in particolare del sistema delle tramvie, è un tema di rilevanza strategica – spiegano dall'Ordine degli Architetti di Firenze – è stato ormai dimostrato come il sistema della mobilità, e il trasporto pubblico, possano essere gli elementi chiave che concorrono al conseguimento degli obiettivi di riassetto e riqualificazione di aree urbane. In questo senso il progetto di mobilità deve essere considerato, a tutti gli effetti, elemento cardine di un più ampio progetto per la riqualificazione della città, inteso nei suoi molteplici aspetti di inclusione sociale e benessere ambientale, di superamento del dualismo centro-periferie, di miglioramento del paesaggio urbano e della qualità architettonica degli spazi pubblici, di innovazione tecnologica sostenibile e di contrasto ai cambiamenti climatici”.

Dopo l’esperienza delle realizzazioni delle linee 1 e 2 della tramvia, “emerge sempre più la necessità di integrare le tramvie all’interno di un sistema della mobilità più complesso e che deve essere caratterizzato da strategie sinergiche e coerenti a livello metropolitano di implementazione delle singole modalità di trasporto. Sono inoltre emerse con forza potenzialità e criticità nell’inserimento dell’infrastruttura nel delicato paesaggio urbano fiorentino che rendono sempre più necessario porre l’accento sul fatto che il sistema tramviario non è solo un’infrastruttura per la mobilità, ma è anche il più grande e sistematico progetto di trasformazione del paesaggio urbano mai intrapreso dai tempi del Poggi e che dunque particolare attenzione deve essere posta alla qualità architettonica dell’opera e degli spazi pubblici che attraversa e trasforma”, viene spiegato ancora.

Qualità architettonica del paesaggio urbano e integrazione della tramvia nel più ampio sistema di mobilità saranno appunto alcuni degli aspetti che saranno affrontati nel corso della giornata in Palazzina Reale del 19 settembre, che nella sessione mattutina ripercorrerà la storia recente del sistema tramviario fiorentino, illustrerà il quadro del sistema di mobilità delineato e il progetto di implementazione del sistema tramviario, affronterà il tema dell’innovazione tecnologica e il rapporto tra tramvia e sistema del verde. La sessione pomeridiana si concentrerà invece sull’analisi di realizzazioni e progetti simili in ambito italiano e internazionale e sull’illustrazione del progetto della nuova linea verso Bagno a Ripoli, prima della tavola rotonda conclusiva.

Fonte: Ordine degli Architetti - Ufficio stampa

