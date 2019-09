Tre arresti e tre denunce per furto tra Firenze e Scandicci

Tre arresti tra Firenze e Scandicci da parte dei carabinieri nella giornata di ieri. Un pregiudicato tunisino 40enne è stato sorpreso in via XX Settembre mentre rubava degli oggetti all’interno di un’auto in sosta. Sempre nel centro cittadino, un tunisino 68enne è stato tratto in arresto in quanto sorpreso, nel corso del controllo eseguito dalla pattuglia, in possesso di un portafogli rubato poco prima a una donna cinese sul bus Ataf: la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria. Infine a Scandicci un pregiudicato tunisino 41enne è finito in manette mentre tentava di forzare le portiere di due autovetture parcheggiate in via Don Minzoni. Lo stesso è stato trovato in possesso di un ciclomotore risultato provento di furto e denunciato pertanto anche per ricettazione. Si conti anche la denuncia di un rumeno 24enne perché sorpreso rubare all’interno di un noto centro commerciale. Nel corso delle attività di prevenzione in città, sono stati inoltre denunciati anche due albanesi per furto aggravato, in quanto si erano abusivamente allacciati al contatore di energia elettrica di altro utente nella zona di Via Pistoiese

