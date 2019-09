Un altro parco in città: oltre 2mila metri quadri si vestono di verde a Pistoia

Domenica 22 Settembre torna l’imperdibile appuntamento con “Un Altro Parco in Città”: 2.100 metri quadri di manto erboso e alberi veri trasformeranno in cuore di Pistoia in un vero e proprio prato.

Per l’ottava edizione di una delle iniziative simbolo della città, Piazza della Sala, Piazzetta degli Ortaggi e in Via dei Fabbri si vestiranno di verde per ospitare cittadini e turisti che avranno la possibilità di gustare un pic nic e di partecipare ai tanti eventi in programma.

Per l’intera giornata, infatti, i locali del comparto La Sala toglieranno sedie e tavolini e rivedranno i propri menù che i clienti potranno acquistare e gustare direttamente sull’erba respirando un’atmosfera allegra e rilassata.

L’evento – nato dal genio creativo degli architetti pistoiesi di Un Altro Studio, Un Altro Parco in Città e organizzato da Consorzio Turistico Città di Pistoia, Confcommercio Pistoia e Prato, Giorgio Tesi Group, il comparto La Sala e appunto U[AS] - Studio di architettura, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Pistoia – è ormai un appuntamento fisso per la città in grado di richiamare visitatori dalle province vicine e di valorizzare le bellezze del centro storico attraverso l’esaltazione del verde.

Tante, inoltre, le iniziative presenti nel fitto calendario della giornata:

Alle 10.00 in Piazzetta degli Ortaggi la lezione di Yoga con Officina Motoria lascerà il posto alle 11.00 al Tai Chi di Toscana Chen, seguito alle 12.00 dallo stretching con Annamaria.

Intanto in Piazza della Sala si terrà il Laboratorio didattico per bambini, con Cosimo degli alberi e Ingegner Protche e Selvaggia a cura della Giorgio Tesi Group. Alle 16.00 lezione di Rugby per i più piccoli con gli allenatori di Orsi Pistoia.

Dalle 10.00 alle 15.00 spazio per la Fattoria didattica in Piazza San Lorenzo.

L’intera giornata sarà accompagnata dalla musica che farà da cornice alle piazze e alle vie del centro:

Via dei Fabbri

dalle 11.30 alle 14.00 BO JAY SWING BAND

dalle 17.00 alle 21.00 CLAUDIO CAPITONI

Piazza della Sala

dalle 16.00 alle 18.00 FANCY HOPPERS

dalle 20.00 alle 23.00 SAMAVA

Piazzetta degli Ortaggi

dalle 20.30 alle 23.00 BLUES AND JETTA

Piazza Spirito Santo

dalle 20.00 alle 23.00 SIMONE VACCARO

Il Giardino di Cino ospiterà attività per bambini e musica live.

Saranno inoltre presenti: Avis Pistoia con palloncini e truccabimbi, Dynamo con truccabimbi e l’Associazione Raggio di luce.

I dettagli del programma sono disponibili sulla pagina facebook di Un Altro Parco in Città.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo della Camera di Commercio di Pistoia e alla compartecipazione del Comune di Pistoia.

Un ringraziamento va agli sponsor: Zona, Concessionaria Palmucci, Cassa di Risparmio di Orvieto, VivalBanca, Agraria Cecchi Silvano, Le Cotte, Tecnosistemi, Toscocell, Ottica Fotorama, Caffè New York, Barberia Losco, Farmacia San Francesco e Farmacia Il Battistero, Valentina’s , Taverna Gargantuà, Voronoi, La Bottega dell'Arte, Antica Norcineria Orsi, Caffè Le Blanc, Tabaccheria l’Arcobaleno, BonodiNulla, Vecchia Praga, La Macelleria, Sala del Gusto, Vitium, La Degna Tana, I Salaioli, Norcino de Santis, Rust Factory, Covo Bukowski, Fiaschetteria La Pace, Locanda del Capitano del Popolo, Una Mole di Gelato, Il Giardino del Vinaino – Vinaino del medio, Que tapas, Beviamoci su, Attitude +, la Tana del Ghiotto, Enoteca Il Tannino.

Fonte: Confcommercio Pistoia e Prato

