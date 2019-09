Un cammino di colori per il Monte: escursione in Verruca in ricordo dell'incendio

Una escursione in Verruca, sabato 21 settembre, dalle 8.30, per ricordare il terribile incendio del 24,25 e 26 settembre 2018. L'iniziativa è organizzata da Associazione Dèi Camminanti, Associazione Nicosia Nostra, Associazione degli Amici della Certosa a Calci e Compagnia di Calci e rientra nella sei giorni "Monte Pisano, un anno dopo", promossa dal Comune di Calci e dal Comune di Vicopisano a 12 mesi dall'incendio del Monte.

"La Natura è un mondo antico, custode di profonde culture, ognuna delle quali ricca di cura e di bellezza _ scrivono le associazioni organizzatrici _ è un mondo enorme se lo rapportiamo a noi stessi, tanto che non basta una vita per scoprirlo tutto. Ma bastano una camminata, qualche cespuglio di erica, un respiro che guarda il cielo, una grande quercia e una mente volta all’infinito per capire che è nostro, per capire che è di tutti. A un anno dall'incendio che ha devastato i nostri monti e i nostri cuori, ci uniamo insieme per abbracciare i boschi che, lentamente ma inesorabilmente, stanno rinascendo".

La partenza da Vicopisano è alle 8.30, in località Noce, la partenza da Calci è alle 9.00 al ponte di Nicosia, alle 9.30 i due gruppi si ritroveranno in Via delle Cave a Caprona, per salire insieme verso la Verruca. Come gesto simbolico di rinascita e di ritorno ai bei colori del Monte, i partecipanti sono invitati a portare con sé un pezzo di stoffa da annodare agli alberi o ai cespugli che si trovano lungo il percorso, in modo da creare un "cammino di colori".

All'arrivo in Verruca un altro gesto simbolico con la stesura del grande telo "Tornerà il verde" che darà il via ad alcuni racconti sulla storia della rocca, a cura della Compagnia di Calci.

Coloro che lo desiderano possono portarsi il pranzo al sacco. Il rientro può essere libero o in gruppo. Maggiori informazioni sulle pagine Facebook delle Associazioni coinvolte e sui siti del Comune di Vicopisano e di Calci.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Vicopisano