Dopo un'estate di lettura, la premiazione dei bambini alla biblioteca Fucini

È il momento di premiare i piccoli grandi lettori che hanno partecipato alla gara di lettura del concorso ‘La lettura non va in vacanza’, iniziativa di promozione del libro e della lettura organizzata dalla biblioteca comunale ‘Renato Fucini’.

I bambini partecipanti sono stati ventotto, di cui diciassette per la categoria 7-9 anni e undici per la categoria 10-12 anni. I libri letti e recensiti sono stati 365.

Lunedì 23 settembre, alle 17, al Cenacolo degli Agostiniani (Via dei Neri, 15) si terrà la premiazione della quinta edizione del concorso che ormai da cinque anni coinvolge durante l’estate gli utenti della Sezione Ragazzi.

Sarà un momento di festa dedicato a tutti i bambini che hanno partecipato all’iniziativa, organizzata dalla biblioteca comunale in collaborazione con le librerie cittadine La Rinascita e Cuentame.

Giulia Terreni, assessore alla cultura del Comune di Empoli, consegnerà a tutti i bambini gli attestati di partecipazione e premierà i vincitori come migliori lettori dell’estate nelle due categorie, 7-9 anni e 10-12 anni. Saranno premiati anche i migliori recensori delle due categorie e non mancheranno altri riconoscimenti e tante sorprese!

Il concorso La lettura non va in vacanza

Da metà giugno a metà settembre i piccoli lettori, ogni volta che hanno preso in prestito un libro in biblioteca o acquistato un libro in libreria, hanno ricevuto un segnalibro colorato, sul quale, al termine della lettura, potevano scrivere una breve recensione per consigliare o sconsigliare il libro agli altri lettori.

Il segnalibro, riconsegnato in biblioteca, diventava l’anello della catena di lettura di ogni bambino, che si allungava e colorava sempre di più. Tutte le catene sono state appese per il periodo estivo in biblioteca vicino alla Sezione Ragazzi.

Inoltre ogni volta che un bambino allungava la catena aveva diritto alla pesca di un segnalibro: nella busta di tutti questi segnalibri si nascondeva un unico segnalibro speciale, che lunedì premierà il lettore più fortunato!

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli