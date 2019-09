Università, due studenti dell'Alfieri premiati dal Dipartimento Sicurezza della Presidenza del Consiglio

Ci sono anche due studenti della Scuola di Scienze politiche dell'Università di Firenze tra i nove vincitori del premio "Una tesi per la Sicurezza Nazionale", promosso dal Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Marco Maldera e Niccolò Zorn sono i due studenti della "Cesare Alfieri" che con le loro tesi di laurea magistrali sui temi dell'intelligence e della cybersecurity hanno vinto una borsa di studio che consentirà loro di approfondire la conoscenza di un settore di particolare attualità e interesse.

"Faccio i miei complimenti ai due studenti per il premio ricevuto e mi auguro che sia solo il primo riconoscimento ad una carriera di successi", sottolinea Monica Barni, vicepresidente della Regione e assessore a cultura e università. "La formazione universitaria e post universitaria rappresenta oggi una delle principali risorse per lo sviluppo del nostro paese ed è infatti alla base dell'impegno della Regione Toscana, che da anni investe nelle politiche per l'alta formazione ed il diritto allo studio".

"Le politiche regionali per l'alta formazione - conclude Barni - cercano non soltanto di facilitare un più ampio accesso dei giovani all'istruzione universitaria, ma di favorire altresì la formazione di competenze di alto profilo, che possano poi trovare collocazione all'interno di ambiti strategici del sistema economico-produttivo regionale, rafforzandone la competitività".

Fonte: Giunta Regionale

