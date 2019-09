Vinti quasi 50mila euro a Firenze con il SuperEnalotto

A poco più di un mese dalla vincita da 209,1 milioni di euro centrata a Lodi lo scorso 13 agosto, il SuperEnalotto colpisce ancora. Nel concorso di ieri sera a Montechiarugolo, in provincia di Parma, è stato realizzato un "6" da 66,4 milioni di euro. Concorso fortunato anche per un giocatore di Firenze, che sempre nel concorso di ieri sera, ha centrato un "5" da 49.820,20 euro, informa Agipronews. La schedina vincente è stata convalidata in una tabaccheria di via Erbosa. Il Jackpot riparte, invece, da 5,7 milioni di euro. In Toscana il Jackpot manca dal 2014, con 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.

