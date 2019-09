Oggi ringrazio Maila per questa ricetta ancora molto estiva, fatta di pochi ingredienti e semplice da preparare e da un gusto particolare ma sicuramente da provare perché l'ingrediente principale è lo zenzero.

Le foto mi sono state concesse da Maila, una è la foto della crema di zenzero e l'altra il piatto finito le linguine condite con la crema.

Lo zenzero è utilizzato da secoli dalle popolazioni asiatiche come cinesi, giapponesi, indiani, a differenza dei paesi occidentali o comunque in Italia è da pochi anni che ha iniziato a comparire sempre di più sulle nostre tavole. Lo Zenzero è una spezia dal sapore leggermente piccante e fresco che si utilizza per il pesce, per la carne, ma anche in biscotti e dolci, gli indiani lo masticavano per rendere più gradevole l'alito e anche i giapponesi lo utilizzano dopo aver mangiato Suschi e sashimi per rinfrescare l'alito.

La tisana con lo zenzero è davvero facile da fare, potete gustare un infuso benefico per aumentare le difese immunitarie e lo potete consumare fumante durante l'inverno o fresco durante la stagione estiva. Prendete un pezzetto di radice fresca già sbucciata, lo mettete in un pentolino con l'acqua e poi lo lasciate in infusione e dolcificate con un po' di miele, sarà un tocca sano non solo per le vostre difese immunitarie ma anche per la vostra digestione se lo assumete dopo i pasti.

Lo zenzero migliora la digestione, allevia la nausea, previene raffreddori, di seguito come spesso faccio vi lascio due link che potete leggere sulle proprietà, benefici, utilizzo in cucina o come rimedio naturale e qualche ricetta con lo zenzero.

Linguine allo zenzero

Ingredienti per 4 persone

350 gr di linguine

80/100 gr di zenzero

80/100 gr di parmigiano



Il succo di mezzo Lime

Olio extravergine di Oliva

Una manciata di foglioline di menta per guarnire



Preparazione

Mettete a cuocere in abbondante acqua salata le linguine. Prendete una ciotola e grattugiate prima lo zenzero, poi il parmigiano che deve essere abbondante, aggiungete il succo di mezzo Lime, girate e poi metteteci uno o due cucchiai di acqua di cottura della pasta e un filo di olio d’oliva, amalgamate il tutto per ottenere una bella cremina. Scolate la pasta e aggiungete la crema allo zenzero e finite con il guarnire il piatto con le foglioline tritate di menta.



Maila