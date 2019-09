Al via domani il festival Firenze RiVista alle Murate

Torna da domani al 22 settembre Firenze RiVista, il festival che da cinque anni porta in città letteratura, giornalismo, arti visive e spettacolo in una tre giorni a ingresso gratuito di incontri e di uno spazio fieristico sia di riviste sia di piccoli e medi editori.

La quinta edizione, che verterà sul tema del “Contatto”, si terrà nuovamente nel complesso delle Murate e fa parte dell’Estate Fiorentina. Lo scorso anno parteciparono in totale 4000 persone.

Quest’anno Firenze RiVista offrirà, oltre a un’area espositiva che comprenderà 40 stand tra case editrici e riviste, un programma ancora più ricco con workshop, incontri, presentazioni in collaborazione tra gli altri con l’Università degli Studi di Firenze, l’Ordine dei Giornalisti, il Festival del Giornalismo Culturale, l’Accademia della Crusca, Book Pride – fiera nazionale dell’editoria indipendente, La città dei Lettori e ADEI – Associazione degli editori indipendenti.

Tra le particolarità di quest’anno anche le storie ‘in cuffia’ invece che su carta, ovvero i podcast narrativi: in collaborazione con Storielibere.fm, la piattaforma di podcast letterari prodotti da scrittori affermati, sono previsti due appuntamenti, domani 20 settembre: alle 18 ‘Mondi in cuffia, il podcast come nuovo modo di raccontare’, con gli scrittori Matteo B. Bianchi e Violetta Bellocchio; sempre domani alle 21 la registrazione dal vivo del podcast ‘Tina’ dal nome della rivista letteraria di Bianchi.

Tra le varie iniziative, il laboratorio di giornalismo junior (dai 5 ai 12 anni) domenica alle 10.30; l’omaggio a Lina Wertmuller domenica ore 15.30; il mondo del racconto, domenica ore 17; e l’Italia dei festival letterari con La città dei lettori, Book Pride e Firenze Rivista (sempre domenica ore 17).

“Il tema dell'editoria, con la sua complessa filiera, non poteva star fuori dall’Estate Fiorentina – sottolinea l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi -. In un'epoca in cui la carta stampata è in crisi o quanto meno vive una continua metamorfosi, anche a causa dell'avvento del digitale, è fondamentale poter confrontarsi sui nuovi ruoli dell’editoria di qualità, della produzione grafica, del giornalismo”.

Il programma integrale e la lista degli espositori sono disponibili su www.firenzerivista.it

Firenze RiVista è organizzato dall’Associazione Culturale L’Eco Del Nulla in collaborazione con le case editrici fiorentine Black Coffee e effequ.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

