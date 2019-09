Anche il comune di Ponsacco si è dichiarato 'Plastic Free'

Nella seduta del 17.09.2019 il Consiglio comunale di Ponsacco ha infatti adottato all'unanimità una mozione proposta dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier, con la quale si sono impegnati il sindaco e l’assessore competente a promuovere una progressiva riduzione dell'utilizzo dei materiali plastici monouso non compostabili o non biodegradabili, come peraltro sancito nel quadro normativo contenuto nella Legge della Regione Toscana n.37/2019

“Nella nostra provincia oltre al capoluogo si registrano molte adesioni alla campagna 'Plastic Free' ed abbiamo ritenuto necessario che anche il nostro comune dovesse compiere questo importante passo. Dichiarare il proprio comune “Plastic Free” ed aderire alla campagna che porta questo nome, significa maturare esperienze e compiere iniziative ben più significative e pregnanti rispetto agli specifici divieti previsti dalla L.R.T. n.37/2019 e riteniamo opportuno e doveroso che anche il Comune di Ponsacco si ponga in prima linea in questa sfida che ha assunto dimensioni planetarie. La mozione infatti non si ferma alla semplice adesione alla campagna ma individua un percorso, che passa per la sensibilizzazione della cittadinanza - con l’istituzione di una Consulta ambientale, l’organizzazione di giornate straordinarie di pulizia dei nostri polmoni verdi e l’istituzione di cartelli informativi - ed il coinvolgimento della istituzioni comunali quali la Commissione ambiente laddove maggioranza e opposizione andranno a concretizzare gli obiettivi che la mozione si prefigge” - ha dichiarato il consigliere del carroccio Alessandro Ghelli promotore della mozione. La mozione è stata approvata con voto unanime dopo che il consiglio ha recepito alcuni emendamenti proposti dai gruppi consiliari di maggioranza. “Non abbiamo avuto nessun problema a recepire gli emendamenti proposti, visto che miravano ad evidenziare le iniziative che il comune ha già adottato sul tema e che in sostanza non hanno nulla tolto agli impegni che avevamo chiesto di prendere all’amministrazione con la nostra mozione”- ha concluso Ghelli”

Fonte: Gruppo Consiliare Ponsacco Lega

