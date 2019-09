Aspettando Bright 2019: gli eventi a Siena prima della Notte dei Ricercatori

Aspettando Bright 2019, la settimana che precede la Notte dei ricercatori sarà ricca di eventi che si svolgeranno in vari luoghi della città. In Fortezza Medicea si parte il 20 settembre al ritmo della musica dei “Bowland” per poi proseguire il 21 e 22 settembre con la “Fattoria didattica”, evento a cui parteciperanno i ricercatori dell’Ateneo con i loro progetti di ricerca.

Spazio il 23 settembre per “La “luuuuunga” notte dei ricercatori”, una tavola rotonda sulle criticità e prospettive del mondo dell’Università e della Ricerca Italiana nel contesto globale, con l’intervento di Francesco Sylos Labini, astrofisico e membro della redazione di ROARS.

Il 24 settembre sarà la volta di “In vino veritas”, con i filosofi dell’Università di Siena che risponderanno alle domande del nostro tempo e “Jazz”, mentre il 25 settembre durante l’“ASTRO-PARTY della notte dei ricercatori” sarà possibile osservare al telescopio il sole e il cielo notturno. Seguirà nella stessa serata la musica degli “Amici di Pippo” in concerto. Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione MPS, il 23 settembre ospiterà l’evento “La sostenibilità a fumetti “Ray, il dr. Mudo e l’impronta solare”. Alla palazzina della sezione di Fisica, nel complesso universitario di Porta Romana (ex Ospedale Psichiatrico), il 25 settembre si parlerà di una delle scienziate più importanti della storia nell’evento dal titolo “Una donna formidabile: Marie Curie”.

I laboratori “Fondazione Umberto di Mario” di Toscana Life Science si apriranno su prenotazione alle visite della cittadinanza il 25 e 26 settembre, per illustrare metodiche e applicazioni della ricerca in diabetologia. Anche l’Accademia Chigiana aprirà le sue porte il 26 settembre con “ReVivaldi”, un’occasione per approfondire alcuni aspetti della costruzione del “mito” del compositore veneziano, con l’ausilio di pannelli e pc, e le visite guidate a Palazzo Chigi Saracini su prenotazione. Infine, il 26 settembre il Teatro dei Rinnovati ospiterà “Bestie. Animali e mostri della Commedia”, uno spettacolo multimediale a tema dantesco composto da letture e proiezioni di pitture zoomorfe proposto da L’Oranona Teatro.

Il pubblico sarà guidato in questo viaggio oltremondano dalla professoressa Natascia Tonelli, dell’Università di Siena e dal professor Giuseppe Marrani, dell’Università per Stranieri di Siena che, con brevi pillole esplicative, a due riprese lo introdurranno al mondo bestiale della Divina Commedia. Lo spettacolo verrà presentato dalla professoressa Marzia Pieri.

Per info su “Aspettando Bright”: http://www.bright-toscana.it/siena/aspettando-bright-siena/

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa

