Bisteccata Round Table a Cerreto Guidi, oltre 130 associati presenti

Domenica 15 settembre presso la Loggia dei Medici a Cerreto Guidi si è tenuta la Bisteccata organizzata dalla Round Table 22 Firenze con la collaborazione della Round Table 76 San Miniato Fucecchio if .

Hanno partecipato oltre 130 persone provenienti da tutta e Italia e non solo anche dall'Austria e la Svizzera.

Oltre alla Fiorentina si sono assaporati i valori che contraddistinguono questa associazione, la Round Table , l’amicizia , la voglia di stare insieme e divertirsi aiutando la comunità.

L’Evento dai toni informali e goliardici è stato completamente realizzato #plasticfree , per non impattare nell’ambiente altro progetto di sensibilizzazione che hanno sposato i due club.

Il ricavato sarà devoluto a Trisomia 21 Onlus Firenze , la loro missione è quella di favorire il miglior sviluppo possibile delle persone con sindrome di Down e la loro reale integrazione sociale .

Grande soddisfazione per i club organizzatori, ci informano i presidenti Pietro Sidoti della RT 22 Firenze e Paolo Bartali della RT 76 San Miniato-Fucecchio if è sempre bello stare insieme, divertendosi e facendo del bene per gli altri.

Presenti gli amici in rappresentanza dei Club, Round Table 4 Piacenza , Round Table 6 Forlì , Round Table 9 Trieste , Round Table 11 Ravenna, Round Table 12 Rimini , Round Table 18 Napoli, Round Table 19 Livorno, Round Table 24 Udine , Round Table26 Asolo , Round Table 27 Ascoli Piceno, Round Table 35 Treviso, Round Table 38 Faenza, Round Table 41 Siena , Round Table 44 Benaco if, Round Table 47 Arezzo if , Round Table 49 Riccione , Round Table 57 Pisa , Round Table 61 Prato , Round Table 75 Milano Cinque giornate , Round Table 77 Caserta if , Round Table e Ladies Circle della Svizzera ed Austria club 41 Castiglioncello costa etrusca e rappresentati vari dal Leo club, Rotact e Rotary toscani.

La Round Table è un club, presente a livello internazionale, dedicato a giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, uomini d'affari e di cultura che cercano di svolgere al meglio le rispettive attività. Si propone di promuovere l'amicizia e le intese personali tra i propri soci e, soprattutto, iniziative al servizio della collettività, un club di giovani e per i giovani e il motto “Adopt, Adapt, lmprove” (adottare, adattare e migliorare) coglie appieno lo spirito dell’associazione, i cui membri si impegnano e si adoperano in prima persona in ogni iniziativa, cercando costantemente di far tesoro dell’esperienze del passato e di migliorare la propria attività per il presente e il futuro. In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono ad oggi sul territorio nazionale molti club locali detti "Tavole". Ogni tavola è composta da almeno otto soci detti "Tablers" fino ad un massimo di quaranta, dei quali non più di tre possono esercitare la stessa professione.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Cerreto Guidi