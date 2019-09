Bramandi in Germania per gli Health Media Award 2019

L’artista napoletano di adozione fiorentina Massimo Bramandi è partito anche quest’anno per la Germania.

Infatti, ogni anno si tiene il Galà per gli Health Media Award, una manifestazione che premia i maggiori successi nazionali e internazionali nel campo della sanità.

Quest’anno l’undicesima edizione di questa prestigiosa premiazione si è svolta il 13 Settembre a Colonia.

Il premio conferito ai vincitori è l’Health Angel, l’angelo della salute. Realizzato nel 2015 dall’ingegno dell’artista Bramandi è diventato immediatamente l’Oscar permanente dell’evento, nonché un’icona per i tedeschi.

Bramandi dichiara: “Sono sempre felice di tornare in Germania. L’accoglienza e l’apprezzamento per l’arte non hanno eguali. L’italianità è un valore aggiunto e non uno svantaggio come credono molti. Gli Health Media Award mi regalano ogni anno grandi soddisfazioni."

Tra i vincitori del premio ricordiamo Wolfgang Walter Wilhelm Bosbach Politico Deutschen Bundestages, braccio destro della Merkel e Sophie Lu-Axelsson, Director of Venture Development, nonché portavoce di Silvia Renate Sommerlath, Regina di Svezia, che per suo conto ritira il premio visti gli impegni istituzionali che hanno impossibilitato la Regina a partecipare di persona, ma che è stata presente attraverso un video messaggio di ringraziamento.

Inoltre, l’artista è seguito nel suo percorso artistico dal Professor Vittorio Sgarbi, con cui ha in programma un fitto calendario di eventi e mostre.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino