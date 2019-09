Truffe che viaggiavano nel web, tramite acquisti di oggetti mai recapitati, e ricettazione. Un 53enne di Pontedera, M.F. le iniziali, è stato trasferito in carcere questa mattina per mano del commissariato e della polizia municipale di Pontedera. Sono servite indagini approfondite per rintracciare l'uomo, che aveva sulle spalle 7 anni e 11 mesi di pena, cumulati e confermati in via definitiva.

