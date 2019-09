I cavalli del Palio di Siena alla Fattoria in Fortezza

I cavalli del Palio, gli eroi celebrati in piazza del Campo e coccolati nelle stalle delle Contrade saranno fra i protagonisti del week end di sabato 21 e domenica 22 settembre in Fortezza Medicea a Siena per “La Fattoria in Fortezza”, l’evento organizzato dal Comune di Siena e dal Comitato Uisp di Siena, con ingresso libero dalle ore 9 alle ore 19. Due giorni di natura, spettacoli, esibizioni, contatto con gli animali e didattica. La manifestazione è realizzata grazie al contributo del main sponsor Banca Monte dei Paschi di Siena e di Conad. Grazie alla disponibilità dei proprietari, saranno presenti fin dal pomeriggio di sabato 21 settembre Istriceddu (vincitore di due Palii), Pestifero, Mississippi (vincitore di un Palio) e Quintiliano. Domenica 22 settembre saranno invece presenti in Fortezza Berio (vincitore di quattro Palii), Fedora Saura (vincitrice di tre Pali), Zodiach (vincitore di due Palii) e Caro Amico (vincitore di un Palio).

L’evento. Un’edizione rinnovata, che metterà al centro didattica e territorio. E’ l’evento “La Fattoria in Fortezza”, in programma i prossimi 21 e 22 settembre all’interno della Fortezza Medicea di Siena. Voluta dall’amministrazione comunale, la manifestazione sarà organizzata quest’anno dal Comitato Uisp di Siena, con tante novità e nuove iniziative, per un programma ricco che coinvolgerà tantissime realtà del territorio provinciale. “La memoria e il patrimonio culturale della Siena antica per imparare a rispettare ed amare quella presente” è stata infatti la tematica scelta quest’anno: sono previsti percorsi didattici, visite guidate e mini trekking sui bastioni della Fortezza, laboratori sugli animali e sui prodotti della terra, esposizioni e dimostrazioni nello spazio dell’Anfiteatro, ma si parlerà anche di sostenibilità e ambiente. Un programma ampio che coinvolgerà associazioni di categoria, Università di Siena, Vigili del Fuoco e alcune rappresentanze delle forze dell’ordine e che verrà svelato nei dettagli nelle prossime settimane. All’interno della cornice della Fortezza sono previsti stands e spazi con animali, dalle pecore ai rapaci toscani, dalle unità cinofile ai bovi chianini, dalla cinta senese ad alcuni cavalli che hanno corso e vinto il Palio e tanto altro.

Fonte: Ufficio stampa

