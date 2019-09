Centro Co.Me.Te., nuovi corsi di formazione per docenti

Anche quest’anno riprendono gli incontri di formazione rivolti ai docenti di scuola primaria e secondaria al Centro Co.Me.Te. di Empoli. Durante questi incontri saranno affrontate tematiche importanti ai fini di una migliore vita scolastica, sia degli insegnanti che degli studenti. L’obiettivo delle “Conversazioni con insegnanti” è quello di sviluppare nei docenti una migliore capacità relazionale e di gestione del gruppo classe oltre a quella di identificare eventuali disagi e intervenire in modo appropriato.

“Le conversazioni con insegnanti” saranno articolati in 4 appuntamenti da 2 ore, dalle 17 alle 19:

Lunedì 30 Settembre sarà affrontata la tematica dell’età evolutiva e le problematiche ad essa associate;

Lunedì 25 Novembre sarà dedicato alle strategie e tecniche per la gestione del gruppo classe,

Lunedì 20 Gennaio sarà trattato il tema delle dipendenze da videogiochi e social network e l’isolamento da social;

Lunedì 16 Marzo si affronterà la dipendenza da sostanze.

Al termine di ogni incontro sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Gli incontri sono strutturati in momenti di didattica frontale e in momenti di discussione tra i partecipanti, così da favorire il confronto e la condivisione di esperienze per affrontare in gruppo le difficoltà insite nel ruolo di insegnante. Per problematiche più complesse è attivo inoltre lo spazio di ascolto per insegnanti, individuale e di gruppo, “Parliamone Insieme”.

Tali incontri saranno condotti dalle psicologhe del “Doposcuola Dsa e non solo” del Centro Co.Me.Te.: le dottoresse Maria Ancillotti e Elisabetta Cappelli, presso il centro Co.Me.Te. di Empoli in piazza Guido Guerra 46. Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli