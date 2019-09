Chiesina e le Sue Frazioni: "Allarme vandalismo nel centro del paese"

Nelle ultime settimane il centro di Chiesina Uzzanese è stato oggetto di numerosi gravi atti di vandalismo e di danneggiamento. I più recenti si sono verificati questo fine settimana con il taglio delle gomme di numerosi partecipanti alla Chiesina Comics and Games 2019: oltretutto uno degli sfortunati proprietari di quelle auto ha subito anche il furto del portafoglio mentre sostituiva la gomma dell’auto. Martedì è avvenuto il danneggiamento di auto in sosta di alcuni genitori che aspettavano l'uscita dei propri figli alla riapertura delle scuole, con lo sfondamento anche dei finestrini chiaramente per aprire le auto e probabilmente rubarle.

Questi episodi si vanno ad aggiungere ai furti di auto avvenuti in centro negli ultimi mesi, ai danneggiamenti di alcuni locali pubblici ed a numerose bravate commesse a danno della quiete pubblica e della sicurezza sulle strade.

Tutti questi avvenimenti evidenziano un’organizzazione premeditata, probabilmente aiutata dalla mancanza di effettivo controllo del territorio, tanto da far sentire gli autori di questi fatti liberi di agire anche in pieno giorno.

Dalla giunta e dal sindaco pero nessuna dichiarazione o presa di posizione: nel nostro comune il Sindaco, che è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, pare lo sia solo sulla carta.

L'appello lo facciamo quindi ai nostri concittadini, perché facciano attenzione a situazioni di potenziale pericolo e le segnalino alle forze dell'ordine; Chiesina è una comunità viva e riuscirà a non farsi sopraffare da questi vandali.

Ci auguriamo però che si investa seriamente nella videosorveglianza: l'esempio della nostra denuncia dello spregio fatto al Monumento ai Caduti e dell'importanza delle immagini di una delle poche telecamere del paese rafforza la nostra richiesta, anche al Sindaco, affinché non consideri questi fatti solo delle ragazzate di bulli di quartiere.

Si invitano perciò tutti i cittadini a segnalare i fatti di cui si trovano testimoni in aiuto alle Polizia Municipale che oramai si vede ben poco sul nostro territorio ove sono rimaste poche unità, spesso anche male utilizzate, visto che attualmente l’Amministrazione le ha pure costrette ad occuparsi del traffico mattutino intorno alle scuole, togliendo tempo prezioso alla prevenzione di fatti gravi. Tuttavia non disperiamo con l’impegno dei cittadini di Chiesina che possa fermarsi questa ondata di delinquenza per tornare alla buona qualità di vita che il nostro paese ha goduto in passato.

Fonte: Gruppo consiliare Chiesina e le Sue Frazioni

