I vigili del fuoco di Pistoia e Pescia sono intervenuti nel pomeriggio a San Quirico, Madonna del Tamburino, per soccorrere un ciclista di mountain bike caduto in zona impervia. Il ferito è stato stabilizzato per poi essere vericellato da Pegaso. Sul posto oltre al personale sanitario del 118 anche il SAST.

