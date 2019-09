Cna in lutto, dipendente muore a 48 anni: il cordoglio del presidente Bettazzi

Diana Bertazzolo, dipendente da quasi 20 anni dell'associazione artigiani, è scomparsa a 48 anni a causa di una lunga malattia. Cna in lutto, come riporta il quotidiano Il Tirreno. Il presidente di Cna Toscana Centro, ne ha dato notizia ricordandola: "Stimata e amata da tutta la 'famiglia Cna', sia per l'abnegazione e la dedizione sul piano lavorativo sia per il suo essere una creatura solare, positiva, discreta, sempre capace di regalare un sorriso a chiunque incrociasse il suo cammino".

«Con grande dispiacere e cordoglio - ha scritto - l'intero gruppo dirigente e tutti i colleghi e gli amici, saluteranno domani (oggi, ndr) per l'ultima volta la cara Diana Bertazzolo, dipendente Cna da quasi 20 anni, scomparsa a soli 48 anni dopo una lunga malattia affrontata con un coraggio ed una forza che, ci auspichiamo, potranno offrire alla sua famiglia, a suo figlio Filippo, appena maggiorenne, e a sua mamma Graziella, uno sprazzo di conforto in questo infinito dolore».

«Stimata e amata da tutta la "famiglia Cna", sia per l'abnegazione e la dedizione sul piano lavorativo - ricorda Bettazzi - sia per il suo essere una creatura solare, positiva, discreta, sempre capace di regalare un sorriso a chiunque incrociasse il suo cammino, Diana ci lascia in eredità l'esempio di un grande attaccamento alla vita e del senso di responsabilità con cui ha scelto di restare attiva, malgrado il duro percorso della malattia. Con Diana, Cna perde un'amica di grande talento e valore».

