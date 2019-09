Corretti stili di vita, le iniziative a Bagno a Ripoli e Pontassieve

Si Svolgeranno all’interno di due distinte manifestazioni sportive, gli eventi AFA del 21 e del 22 settembre.

Il 21 settembre 2019 , dalle ore 16.00 alle ore 19.30 , all’interno della “festa dello sport”, organizzata dal comune di Bagno a Ripoli, presso il parco urbano di Grassina, saranno presenti i componenti del coordinamento operativo zonale e del nucleo operativo AFA della zona/distretto fiorentina sud-est, in collaborazione con UFC Promozione della Salute Ambito Firenze e ditta Siaf, per promuovere e dare informazioni sui percorsi AFA. Nel corso dell’evento sarà distribuito materiale informativo e verrà effettuata una dimostrazione pratica. Verranno inoltre promossi i corretti stili di vita e verrà proposta ai bambini presenti una merenda a base di frutta fresca offerta da SIAF, oltre a materiale informativo per gli adulti accompagnatori.

Il 22 settembre 2019 , dalle ore 15.00 alle ore 19.00 , in occasione della manifestazione sportiva “Sportassieve”, organizzato dal comune di Pontassieve, presso il parco fluviale, i componenti del coordinamento operativo zonale e del nucleo operativo AFA della zona/distretto fiorentina sud-est, promuoveranno date e informazioni sui percorsi AFA, con distribuzione di materiale informativo. Seguirà una dimostrazione pratica.

L’A.F.A. è il programma di attività fisica adattata per specifiche condizioni di salute, riguarda soprattutto le persone adulte e anziane, che presentano condizioni dolorose ricorrenti e/o riduzione delle capacità funzionali da malattie pregresse. Al programma AFA si accede su suggerimento del proprio Medico.

I programmi AFA (che non rientrano fra le prestazioni sanitarie) sono promossi e coordinati dalle Aziende USL e/o dalle SdS (società della salute) e sono adatti a prevenire la perdita di capacità motorie attraverso il movimento svolto in un gruppo guidato da un istruttore.

Fonte: Asl Toscana centro - Ufficio Stampa

