Queen e Beach Boys a Capraia e Limite, la festa del magnate della sanità per il compleanno della moglie

I Queen e i Beach Boys a Capraia e Limite. No, non è un sogno ambientato a cavallo degli anni '60 e '70 e uscito dalla penna di qualche scrittore locale. Se prendiamo con le pinze questa affermazione, è qualcosa che diventerà realtà a Villa Bibbiani, residenza di George III Rapier McCarroll, magnate della sanità privata americana. Rapier è proprietario della WellMed Medical Management a San Antonio, città texana al settimo posto tra le più popolose degli Usa. E non ha badato a spese per il compleanno della moglie Kymberly Ann sulle colline del Montalbano sono stati invitati membri delle due storiche band (almeno i sopravvissuti, visto che il compianto Freddy Mercury è scomparso quasi 28 anni fa e a sostituirlo ci sarà Adam Lambert, mentre i Beach Boys non contano più la presenza dei fratelli Carl e Dennis Wilson da anni) per rockeggiare nella tenuta da 20 milioni di euro. Il punto è che la festa sarà privata e super sorvegliata, forse i residenti nelle zone limitrofe potranno sentire qualche acuto sulle note di Radio GaGa o Surfin'Usa. La notizia è stata diffusa dal quotidiano La Nazione.

