Fondi Ue, Nardella a Bari per la riunione Anci

Si svolgerà a Bari, venerdì 20 settembre 2019, nella Sala Giunta del Palazzo della Città metropolitana di Firenze, con inizio alle 11.30, il coordinamento dei sindaci delle Città metropolitane che si riunisce periodicamente nelle diverse Metrocittà e che sarà presieduto dal coordinatore dei Sindaci metropolitani Dario Nardella.

Ospiti del presidente dell'Anci e Sindaco di Bari Antonio Decaro saranno i sindaci di Roma, Virginia Raggi; Torino, Chiara Appendino; Palermo, Leoluca Orlando; Venezia, Luigi Brugnaro; Bologna, Virginio Merola; Cagliari, Paolo Truzzu; Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà; la Vice Sindaca metropolitana di Milano, Arianna Censi e il Vice Sindaco metropolitano di Genova, Carlo Bagnasco.

Interverrà il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia.

Durante la riunione saranno affrontati diversi temi di interesse per i Sindaci delle più grandi città italiane, a cominciare dalla verifica dello stato finanziario degli enti, anche in vista della prossima legge di bilancio. Sarà poi affrontato lo stato di avanzamento del bando periferie già finanziato e si lavorerà sulle indicazioni per chiedere che questo strumento venga riproposto orientandolo in particolare alla sostenibilità. Un tema, quest'ultimo, al centro del manifesto di Olbia, redatto dai giovani amministratori nel corso dell'ultima assemblea dell'Anci, e che sarà illustrato ai sindaci metropolitani.

L'esito dei lavori sarà oggetto di una conferenza stampa fissata per le 15.30, sempre nel palazzo della Città metropolitana. Quindi i sindaci metropolitani visiteranno Bari Vecchia.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

