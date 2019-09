Frode sull'olio, esposto in procura di Asso-Consum

L’ennesima Frode perpetrata ai danni dei consumatori e che riguarda una eccellenza italiana: l’Olio extra vergine di Oliva. Olio di semi di Soia che veniva colorato con clorofilla e betacarotene per renderlo simile all’olio extravergine e quindi ingannare i consumatori. Il fatto poi che il suddetto olio era somministrato anche nei ristoranti, nei bar ed altri esercizi commerciali all’insaputa dei cittadini consumatori è un fatto tanto grave quanto deleterio per la reputazione di tutti gli esercizi commerciali che, invece, si adoperano per la qualità del made in Italy. Certamente un ringraziamento va dato ai Nas e a tutti gli organi di controllo per il lavoro che svolgono quotidianamente, a tutela anche della salute dei cittadini. Asso-Consum raccomanda a tutti i cittadini consumatori una più attenta valutazione negli acquisti, di diffidare dei prezzi che risultano essere molto inferiori alle medie di mercato leggendo attentamente le etichette poste sui prodotti ed eventualmente chiedere più informazioni agli addetti alle vendite prima di procedere all’acquisto.

Questo l'esposto presentato da Asso-Consum.

Fonte: Salvatore Chiaro Commissario Regionale Toscana Asso-Consum

Tutte le notizie di Empoli