Fugge dalla psichiatria a Pescia e tenta di uccidere la badante della madre, arrestato

Ha tentato di rapinare e poi addirittura di uccidere la badante, per questo un 55enne italiano è finito in manette. Residente in Valdinievole, l'uomo era stato ricoverato in psichiatria a Pescia dopo un acceso diverbio in famiglia. Il giorno dopo è fuggito dall'ospedale e rientrato a casa, visibilmente alterato. Ha iniziato a minacciare la madre e la badante, oltre a danneggiare la propria abitazione. Quando la badante ha preso il cellulare per chiamare la polizia, il 55enne l'ha aggredita e gettata sopra al letto, tentando di strangolarla. Durante la colluttazione, la madre ha colpito il figlio con un grosso piatto di porcellana, causandogli un breve stordimento tanto da fargli allentare la presa e permettere così alla donnadi divincolarsi e rifugiarsi sul terrazzo da dove, a gran voce, ha chiesto aiuto ai passanti. Sono intervenuti i poliziotti di Montecatini Terme e hanno arrestato l'uomo. La badante è stata portata dai sanitari al SS. Cosma e Damiano e ha ricevuto una prognosi di 21 giorni. Nell’abitazione gli agenti hanno sequestrato un coltello e un forchettone da cucina utilizzati dal cinquantacinquenne per minacciare le due donne.

