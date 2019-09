Fuoristrada si ribalta, muore 45enne

Incidente mortale in via del Tiro a Segno a Sant'Anna di Lucca poco prima delle 21 di oggi, giovedì 19 settembre. Un fuoristrada con tre persone a bordo si è ribaltato, causando la morte di una 45enne di origine polacca ma residente a Lucca, J.K. le iniziali. Illesi l'uomo alla guida e il bambino di 8 anni. Per il piccolo è stato attivato il trasferimento in pronto soccorso al San Luca di Lucca per accertamenti. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale, un'automedica e le ambulanze della Croce Verde di Lucca e di Guamo.

Tutte le notizie di Lucca