Gazebo Lega per sostenere Salvini nella Piana fiorentina

“La Lega torna in piazza per sostenere il Capitano, Matteo Salvini. Questo fine settimana – spiega Filippo La Grassa, segretario Lega per la Piana fiorentina – sabato 21, militanti e simpatizzanti potranno firmare per manifestare il loro sostegno a Salvini. Una firma per il Capitano, contro il Governo delle poltrone e degli inciuci. I gazebo saranno presenti A Calenzano, via Don Minzoni, dalle 9.30 alle 12; a Campi Bisenzio, in piazza Dante dalle 14.30 alle 19; a Signa in via dei Macelli dalle 14.30 alle 19; in via dello stadio a Lastra a Signa dalle 9.30 alle 19; e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 19 in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino”. “È la prima iniziativa dopo l’estate e dopo Pontida, dove abbiamo avuto modo di confrontarci con i militanti di tutta Italia, ed è un’occasione importante per dire ad alta voce e senza indugi che questo governo non ci rappresenta. Invito tutti a venirci a trovare – conclude La Grassa - anche per avere informazioni sulle attività dei nostri consiglieri comunali e regionali”.

Fonte: Lega Piana fiorentina

