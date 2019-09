Gino Balena e la Festa di San Michele, una mostra per celebrarlo

Ad un anno dalla scomparsa dell'artista, e a cinquanta dal suo esordio nella Festa di San Michele, l'iniziativa intende rendere omaggio al regista Gino Balena che tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio dei Settanta rivoluzionò il modo di sfilare nell'ambito della popolare manifestazione, inaugurando un nuovo corso che dura ancora oggi, con i naturali aggiornamenti portati dal tempo.

L'esposizione, di carattere prettamente documentario, è curata da un piccolo gruppo di appassionati, che grazie al loro paziente lavoro hanno raccolto fotografie, pubblicazioni e documenti originali dell'epoca in grado di fornire ai visitatori un interessante spaccato del periodo preso in esame. Lungo le pareti e sul telo delle proiezioni del salone si snoderà infatti un cospicuo numero di immagini, che non presenteranno soltanto l'attività svolta da Gino Balena per la festa, ma permetteranno di far rivivere anche lo spirito di quegli anni, entrati nell'immaginario collettivo del paese come un'età leggendaria e irripetibile per tutti e quattro i rioni.

Una mostra organizzata dall'Associazione Turistica Pro Loco di Carmignano con il patrocinio del Comune di Carmignano.

L'inaugurazione avrà luogo Venerdì 20 settembre 2019, ore 21.00

Sala Consiliare, piazza V. Emanuele II n. 3

Inoltre la mostra sarà visitabile nel seguente orario:

Venerdì 20 settembre dalla ore 21 fino al termine dell’inaugurazione

Sabato e domenica 21-22 settembre ore 16-19

Venerdì e sabato 27-28 settembre ore 21-24

Domenica 29 settembre ore 16-19

Fonte: Associazione Turistica Pro Loco di Carmignano

