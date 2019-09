Giornata della Pace a Vinci, spettacolo di Alessandro Gigli

Sabato 21 settembre alle 15 presso il Fiume della Pace posto nella Pinetina della Doccia di Vinci verrà celebrata la Giornata Internazionale della Pace . Il 30 novembre 1981, con risoluzione 36/67 l’Assemblea Generale dell'ONU ha scelto di celebrare la Giornata internazionale della pace ogni terzo martedì del mese di settembre, in coincidenza con il giorno dell’apertura delle sessioni dell’Assemblea Generale. Successivamente, nel 2001, con la risoluzione 55/282 è stata istituita all’unanimità la Giornata ogni 21 settembre. Nella risoluzione, le Nazioni Unite invitano tutti i paesi a rispettare la cessazione delle ostilità e a commemorare la Giornata attraverso attività educative e di sensibilizzazione sul tema della pace.

Si tratta di un'iniziativa volta a tenere vivi sia il monumento che i valori che rappresenta.

L'evento è organizzato in collaborazione tra il Comitato Promotore Fiume della Pace - VINCI, il Club per l'UNESCO di Vinci, l'Istituto Comprensivo di Vinci ed il Comune di Vinci.

L'intento é di definire un progetto condiviso che ogni anno sviluppi nella Scuola attività relative ad un aspetto dell'educazione alla pace. I risultati del lavoro verranno presentati il 21 Settembre successivo in occasione della Giornata Internazionale della Pace.

Il programma prevede lo spettacolo per i bambini “Un sogno di Pace” di Alessandro Gigli ed il lancio di palloncini con messaggi di pace scritti dagli alunni per chiedere la sospensione dei conflitti ai Paesi in guerra.

Si invita tutta la cittadinanza a partecipare all'incontro.

