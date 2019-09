Grande successo per il mercatino di Via Palestro promosso da Confcommercio

«Per noi è una vera e propria rinascita, non sembra nemmeno la stessa strada». Il nuovo mercatino artigianale di via Palestro promosso da Confcommercio Pisa è stato molto apprezzato da negozianti e commercianti che lavorano nella zona, entusiasti per il raggiungimento di quelli che consideravano due obiettivi fondamentali: evitare la desertificazione di una delle aree nevralgiche del centro storico di Pisa e dare nuovo impulso alle attività commerciali.

Il progetto è nato in via sperimentale, e il successo ha spinto gli organizzatori a istituire sei nuove date anche a inizio autunno, nei giorni 24 e 25 settembre, 1,2, 8 e 9 ottobre.

«Un'iniziativa indispensabile per attirare sempre più visitatori nel cuore della città e dare ossigeno a una zona frequentata soltanto dai professionisti abituali» commenta soddisfatto il referente di Confcommercio Pisa Michele Paolicchi, titolare del Bar Caffè Capatosta. «Abbiamo visto finalmente una strada di nuovo viva, e grazie al mercatino anche siti storici di via Palestro come la chiesa e la cripta di San Pierino possono trarre un importante beneficio dal punto di vista turistico».

Anche Claudio Taccani, titolare del locale Chilometro Toscano, si dice entusiasta del nuovo mercatino. «È stata davvero un'ottima idea, capace di portare molte più persone in un'area che ormai sembrava davvero abbandonata. Il mercatino ha permesso alle nostre attività di essere ancora più visibili e auspichiamo che da iniziativa sperimentale diventi un appuntamento fisso e che coinvolga anche le strade vicine. Il rilancio del centro storico dal punto di vista turistico e commerciale deve passare per forza da iniziative come questa».

Un progetto fortemente voluto da Confcommercio Pisa: «L'idea è nata per valorizzare il centro storico di Pisa e le sue attività commerciali, ed è stata fortemente voluta dai commercianti della via, Dobbiamo ringraziare l'Amministrazione comunale e la Polizia Municipale per la loro fondamentale collaborazione» commenta la responsabile del centro storico di Confcommercio Pisa, Donatella Fontanelli.

Fonte: Confcommercio Pisa

