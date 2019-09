Gruppo Valiani si espande al 'movimento terra', fiera espositiva a Santa Croce

Il Gruppo Valiani aumenta l’offerta dei suoi servizi, aprendo al settore del movimento terra, grazie alla collaborazione con Toscomeccanica srl per diventare un centro di assistenza di escavatori e pale gommate.

Qualità del servizio, che da sempre contraddistingue il brand Valiani, ed impegno costante, lo hanno portato ad investire anche in questo settore, grazie alla cooperazione con marchi importanti come Hyundai e Takeuchi.

Per questo, venerdì prossimo, 20 SETTEMBRE a partire dalle ore 15.30 fino alle ore 20.30 presso lo Showroom del Gruppo Valiani, in via Del Trebbio Nord a Santa Croce sull’Arno, sarà organizzata una fiera espositiva di escavatori e pale gommate, a cui è abbinata anche una prova pratica in un’area di fronte.

L’evento è stato possibile grazie al coinvolgimento, oltre che di Toscomeccanica srl, anche di realtà qualificate come Forch srl e Lubemultiservice srl, il cui personale, insieme a quello di Valiani sarà disponibile a dare tutte le informazioni necessarie e a fare “visite guidate” all’interno dell’azienda. Infatti nello Showroom, oltre ai mezzi, saranno allestiti anche degli spazi con materiale illustrativo ed informativo.

L’iniziativa si concluderà con un’apericena, preceduto dai saluti di Alessandro, Massimo e Marco Valiani, e degli amministratori delegati delle aziende partners.

Fonte: Gruppo Valiani - Ufficio stampa

