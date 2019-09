Inseguimenti a Montemurlo, due arresti per droga

I carabinieri di Montemurlo ieri hanno arrestato un 22enne di origine nigeriana ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato visto nel piazzale della Direttissima (nei pressi della stazione ferroviaria di Prato Centrale) mentre cedeva una dose di eroina ad un giovane italiano. Alla vista dei militari, ha tentato di darsi alla fuga ma è stato raggiunto immediatamente dai militari. Nel corso dell’operazione di polizia si è dimenato opponendo resistenza nei confronti del personale dell’Arma. L’assuntore è stato segnalato alla Prefettura di Prato per i conseguenti provvedimenti amministrativi mentre lo stupefacente è stato sequestrato. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale della Dogaia a disposizione dell’Autorità giudiziaria pratese.

Nella nottata, sempre i militari della Tenenza di Montemurlo hanno messo in manette un cittadino di origine marocchina 24enne resosi responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è scappato con la sua utilitaria nel centro abitato di Montemurlo e non si è sfermato all’alt dei carabinieri. Grazie all'aiuto dei colleghi del Radiomobile è stato fermato e nel corso della perquisizione sono state trovate sette dosi di cocaina nascoste nella scatola dello sterzo. Dopo l'arresto, quest'oggi si terrà il processo per direttissima.

Tutte le notizie di Montemurlo