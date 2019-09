Oggi a partire dalle 13.30 è previsto un intervento urgente di Publiacqua in via Baccio da Montelupo-via Lunga per la rottura di una tunazione. Sarà istituito un restringimento di carreggiata verso Ponte a Greve. Possibili rallentamenti in via Foggini-via Baccio da Montelupo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

