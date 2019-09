La sezione soci Coop di Siena a Cittareale, cittadina colpita dal terremoto

Da Siena a Cittareale, continua il legame fra la sezione soci Coop e la cittadina colpita dal sisma del 2016. Dopo la raccolta fondi organizzata dalla sezione di Siena nel 2018, che ha riscosso un grande successo in città, questo settembre i soci sono tornati a Cittareale, per incontrare la cittadinanza.

Il ricavo della raccolta fondi del 2018, che è culminata con una cena organizzata dai dipendenti e dai soci della cooperativa, è stato devoluto all’acquisto di un impianto audio-video per la comunità di Cittareale. Dopo l’allestimento della sala polifunzionale con il materiale donato dalla sezione soci di Siena, lo scorso 10 settembre una delegazione di soci ha visitato la struttura ed incontrato il sindaco di Cittareale Francesco Nelli e l’assessore Rinaldi Loreto. In questa occasione sono state ripercorse le tappe della collaborazione fra Unicoop Firenze e le sue sezioni soci e la comunità di Cittareale, dalla costruzione della scuola sostenuta dalla cooperativa all’indomani del terremoto fino all’allestimento della sala polifunzionale finanziata dalla raccolta fondi dei soci di Siena.

“Siamo tornati a Cittareale a portare il saluto della nostra comunità a un anno dall’allestimento della sala polifunzionale – spiega Giampiero Pacchierotti, presidente sezione soci Coop di Siena – perché per noi il legame che si è sviluppato negli scorsi mesi con la comunità colpita dal terremoto non si è esaurito, ma continua. Siamo stati soddisfatti di vedere l’impianto donato in funzione e ringraziamo le istituzioni e i cittadini per la loro accoglienza”.

