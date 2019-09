A Lastra a Signa torna Puliamo il mondo

Anche quest’anno il Comune di Lastra a Signa aderisce alla manifestazione di volontariato ambientale indetta a livello nazionale da Legambiente Puliamo il mondo. Domani, 20 settembre alle 8.30, alcune classi della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci si incontreranno all’esterno della scuola e inizieranno a ripulire gli spazi esterni del plesso scolastico e via delle Cascine, utilizzando il kit preparato per l’occasione da Alia Spa e da Legambiente. Una volta terminato si trasferiranno al Parco Fluviale per provvedere alla pulizia dell’area verde. Interverrà per portare i saluti dell’amministrazione comunale l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni. Sono state invitate a partecipare le associazioni di volontariato del territorio. In caso di pioggia la manifestazione è rinviata con lo stesso programma a venerdì 27 settembre.

Fonte: Comune di lastra a Signa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Lastra a Signa