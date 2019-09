Minorenni scoperte a rubare nel bus a Pisa

Sempre nella giornata di ieri la squadra di Polizia Giudiziaria di Pisa, ha effettuato il servizio antiborseggio in zona Duomo e a bordo della Lam Rossa, cogliendo in flagranza di reato due ragazze 16 e 17 anni. Arrivate alla fermata di piazza Manin, una delle due ragazze ha aperto la cerniera della borsa di un'anziana turista irlandese e ha infilato la mano all'interno, mentre l'altra ragazza cercava di distrarre le persone presenti. Il tentativo di furto è stato interrotto sul momento, grazie alla presenza dei due agenti a bordo dell’autobus che stavano osservando i movimenti delle sospette borseggiatrici. Le due donne sono state fermate e deferite all'Autorità Giudiziaria per tentato furto con destrezza a bordo di mezzo di trasporto. Non essendo possibile l’arresto a causa della minore età, le due sono state affidate alla comunità per minori non accompagnati.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

