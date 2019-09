Motorizzazione Pisa, Pieroni (PD): "Porterò la questione al Ministero"

“Ho seguito la vicenda della Motorizzazione di Pisa fin dall’annuncio della chiusura e a suo tempo presentai anche una mozione in consiglio. La provincia di Pisa è la seconda della Toscana per utenti e non possiamo perdere una sede così importante per operatori professionali, imprese e cittadini che al momento sono costretti a rivolgersi all’ufficio di Lucca e Livorno per i servizi non garantiti dallo sportello provvisorio di Pisa, in quanto la sede, nonostante la disponibilità del Comune, non è adeguata al momento allo svolgimento delle pratiche tecniche”. Queste le parole del consigliere regionale Andrea Pieroni, sulla vicenda che riguarda la Motorizzazione .

“L’ufficio di Pisa rappresentava una sede di Motorizzazione Civile di assoluta rilevanza per volume di attività che va dalle pratiche delle patenti ai collaudi. Pertanto per tornare a garantire servizi completi ed adeguati è necessario garantire due punti fondamentali: una struttura adeguata in accordo con il Comune e con gli enti locali che sia idonea per lo svolgimento delle operazioni fondamentali e del lavoro degli uffici, e che disponga soprattutto di spazi adeguati per la revisione e collaudo dei mezzi pesanti; e la dotazione organica appropriata per assicurare all’utenza tutta la gamma dei servizi”.

“Mi impegno quindi a portare al più presto la questione sul tavolo del Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti - conclude Pieroni - per chiedere insieme al “Comitato di Difesa Motorizzazione” promosso da Cna Pisa e costituito da operatori e utenti, che si trovi una soluzione adeguata e per la sede e per i servizi dati all’utenza ”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo PD - Ufficio stampa

