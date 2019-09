Necropoli etrusca di Artimino Prato Rosello: domenica apertura straordinaria con visita guidata gratuita

Sabato 21 e domenica 22 tornano nei luoghi della cultura e nei musei di tutta Italia le Giornate Europee del Patrimonio 2019. Per l’occasione la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Firenze, Prato e Pistoia, il Museo Archeologico di Artimino e l’assessorato alla Cultura del Comune di Carmignano propongono per domenica 22 settembre tre visite guidate gratuite alla Necropoli etrusca di Prato Rosello ad Artimino (fine VIII – VI secolo a.C.).

Un’occasione unica per vistare le cinque tombe a camera e la grande tomba a pozzo del Guerriero di Prato Rosello. I tumuli sono raggiungibili dopo una passeggiata di circa venti minuti lungo la strada sterrata che si inoltra tra i cespugli odorosi di mirto. Da una di queste tombe, il tumulo C, proviene il noto incensiere di bucchero, esposto al Museo Archeologico di Artimino insieme agli altri reperti restituiti dalla necropoli.

Sono previste tre visite con partenza alle 14, alle 15.30 e alle 17. Per partecipare non è richiesta la prenotazione. Il punto di incontro è alla fermata dell’autobus di via del Palazzone (la strada che da Artimino scende in direzione Poggio alla Malva), dopo la Villa Medicea di Artimino, patrimonio dell’Unesco. Si raccomandano scarpe comode.

Per informazioni: Museo Archeologico di Artimino telefono 055 8718124 oppure parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it

