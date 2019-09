Open day di danza, musica e teatro all'Orto di San Matteo

L’Amministrazione Comunale organizza per sabato 21 settembre, presso l’Orto di S. Matteo, l’Open Day dei Laboratori Culturali Comunali. Sarà un vero e proprio pomeriggio di “festa”, a partire dalle ore 15:30, durante il quale sarà possibile ricevere informazioni sui laboratori di Musica, Danza e Teatro, ma anche cimentarsi nelle diverse attività. Gli insegnanti infatti si alterneranno nel corso del pomeriggio, dando a tutti gli interessati la possibilità di fare una lezione di prova gratuita.

I Laboratori Culturali Comunali rappresentano da molti anni un luogo di incontro, socializzazione ed accrescimento culturale rivolto a tutta la cittadinanza, in particolare ai giovani ed ai ragazzi, per i quali l’amministrazione comunale cerca di proporre, ogni anno, nuove attività.

I Laboratori di Danza comprendono corsi di classica, moderna, break dance, hip hop, zumba, tessuti aerei e giocodanza. Presso la sala danza dell’Orto di San Matteo, anche quest’anno, il corso di yoga.

Info: 392 6019405.

I Laboratori di Musica prevedono sia corsi individuali (lezioni individuali di strumento, chitarra, basso, pianoforte, tastiera, batteria e percussioni, violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, sassofono…) sia corsi collettivi (gioco musicale, musica di base, teoria e solfeggio, coro, musica d’insieme). I vari tipi di corso si rivolgono ai bambini (a partire dai 4 e 5 anni), ai ragazzi e, con diverse articolazioni e obiettivi, agli adulti.

Info: 338 8969061.

I Laboratori di Teatro, gestiti dal gruppo teatrale Four Red Roses, comprendono i corsi: gioco teatro (introduzione al teatro per i bambini); tecniche teatrali di base per ragazzi (elementi di base di espressione e recitazione per i ragazzi); tecniche teatrali (elementi di recitazione e di avvio alla “messa in scena”) e produzioni teatrali (messa in scena di un lavoro teatrale).

Info: 339 5271841

I Laboratori di Fotografia, organizzati dal circolo culturale fotografico “La Fototeca”, presso la Saletta della Mediateca della Biblioteca Comunale, in via Gramsci, programmano diversi corsi che si svolgono durante l’anno. Oltre al corso base di Fotografia, che partirà nel mese di Gennaio, saranno attivati, a settembre, un corso per imparare ad utilizzare Adobe Lightroom e ad ottobre uno di Composizione.

Info: 347 6036070

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

