Open Day di minibasket prima dell'amichevole della Scotti

Un sabato di festa da vivere tutti insieme al Pala Sammontana, prima a divertirsi giocando e poi facendo il tifo per le ragazze della Scotti impegnate in amichevole. Tutto questo sabato prossimo, 21 settembre, a partire dalle 15 quando prenderà il via la grande festa minibasket. Anche se i corsi sono già partiti lunedì scorso, si tratta della giornata di apertura della stagione con i bambini di tutte le annate e gli istruttori impegnati a giocare e divertirsi insieme ai giocatori ed alle giocatrici delle prime squadre. Poi la classica merenda e la consegna dei gadget, preludio all'amichevole che l'Use Scotti Rosa giocherà alle 19.15 contro Vigarano Mainarda, formazione che affronterà poi anche in campionato. Un test importante per coach Alessio Cioni che sta preparando la nuova stagione.

Fonte: Use Basket Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Basket