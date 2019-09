Parco Libera Tutti, la rinnovata area di Canonica invita i certaldesi

Accessibile e fruibile per tutti, senza distinzione di età, di capacità motorie, o psichiche. Torna la “Festa del Parco Libera Tutti”, l’ormai tradizionale appuntamento di settembre giunto alla terza edizione che si terrà sabato 21 settembre 2019 dalle ore 16 alle ore 20 nella grande area verde situata tra Via di Canonica e via Agnoletti.

Se la prima edizione la festa lanciò l’avvio del percorso di coprogettazione partecipata del Parco inclusivo, e la seconda ne celebrò invece i frutti progettuali, la terza in programma sabato sarà la prima nella quale si potranno fruire le opere da poco realizzate, opere del primo dei sei lotti previsti per la sistemazione complessiva dell’area. Un progetto quello del Parco Libera Tutti che, vale la pena ricordarlo, oltre e più che nelle strutture fisiche vede nella partecipazione inclusiva di associazioni e cittadini alla vita del parco la sua vera forza.

“Il Parco Libera Tutti è un progetto esemplare di partecipazione e inclusione che Certaldo è riuscita a praticare negli ultimi anni – dice il sindaco Giacomo Cucini – e vogliamo che la vita di questo spazio e la realizzazione degli step successivi avvengano all’insegna di questi valori. La presenza del Parco, ma soprattutto le attività che le associazioni fanno a Certaldo, sia qui che nelle loro sedi, testimoniano un paese ed una comunità che fanno dell’inclusione e della condivisione una pratica costante tutti i giorni dell’anno e delle quali siamo fieri”.

“Il Parco, dopo la realizzazione del primo lotto e la risistemazione dell’area, è oggi molto frequentato – dicono dal Tavolo pemanente per il Parco Libera Tutti - ma rivolgiamo un invito a tutte le famiglie con bimbi che hanno una qualsiasi forma di disabilità, motoria, sensoriale o psichica, a portare i propri figli al parco. Sarà l’occasione per conoscersi, per collaborare, per pensare insieme a progetti ed attività mirate. Il Parco vive e cresce con il contributo di tutti.”

Anche per questo, sabato pomeriggio saranno come al solito decine le sigle coinvolte e tantissimi gli eventi, tutti gratuiti, che lì si svolgeranno.

Questo il programma completo:

ore 16:30

GIARDINI D’INCANTO, I GIARDINI NELL’ARTE

Laboratorio animato per bambini

--ore 17:30

UN PARCO INCLUSIVO PER CERTALDO

Un impegno collettivo

NTERVENTI:

Sindaco Giacomo Cucini, Tavolo permanente per il ParcoLiberaTutti

MUSICA:

Mario Costanzi, ass. Suonamidite

-- ore 18:00

VOCI NEL PARCO

Letture per bambini e loro genitori

Volontari Nati Per Leggere

--ore 18:30

PERFETTA PER DUE

Spettacolo 0-90 anni

Genitori Asilo Nido “Arcobaleno”

-- ore 19:00

RITMIAMO,Una comunità in danza per il Parco

Ass. Kineses

Queste invece le “postazioni fisse” animate dalle 16:00 alle 20:00:

--GIOCOLIAMO INSIEME!

SPI-CGIL

--IL PARCO LIBERA TUTTI

Palloncini e gadgets del Parco

Il progetto: cosa è e a che punto siamo?

Tavolo Permanente per il Parco Libera Tutti

--USO CHE TI RIUSO!

GiocoLaboratorio con i materiali di recupero

Coop. Sociale Arca

-- TRUCCABIMBI e DIMOSTRAZIONE TECNICHE SALVAVITA

Croce Rossa Certaldo

-- PALESTRA PER LA MENTE

Laboratorio di stimolazione cognitiva

Coop. Minerva

-- PUNTO RISTORO

Misericordia di Certaldo e Croce Rossa Certaldo.

Con il contributo di: Panificio Catullo, Forno Moderno, Panificio Pampaloni, Pizzeria il Parco, Pizzeria Boccaccio.

-- PICCOLI POMPIERI

Dimostrazioni per grandi e piccini

Prociv-Arci Certaldo

-- IL GIOCO DELL’ORNITORINCO

Vietato ai maggiori di 350 anni

Federica Casalini, Università degli Studi di Bologna

-- L’ALBERO DELL’INCLUSIONE

Laboratori per bambini

Ass. Papà Gambalunga

-- MUSICA MAESTRO

laboratori musicali 0-90 anni

Ass. Polis

-- LABORATORIO DI ORIGAMI E IMMAGINE

Ass. Per la promozione degli scambi interculturali

Ass. Pro-Loco Certaldo

-- UNA CORSA PER L’INCLUSIONE

Vendita gadgets e iscrizioni alla corsa in favore del ParcoLiberaTutti

Volontari Corri per i’ Tibe

-- IMPARA E GIOCA AL BURRACO

e TOMBOLA LIBERA TUTTI

AUSER Verde-Argento

--ARTIGIANATO IN MAGLIA

Esposizione e dimostrazione

AUSER Verde

-- VENDITA DI PRODOTTI BIOLOGICI E...INCLUSIVI

Ortolani coraggiosi

Ass. genitori dei ragazzi della casa di Ventignano coop. Sinergic@

-- COLTIVIAMO INSIEME GLI ORTI INCLUSIVI

AUSER Verde

-- PUNTI INFORMATIVI

Forum per le Donne e Ass. Nuoto Certaldo

